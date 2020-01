Le malaise des pompiers à Strasbourg

Les pompiers alsaciens dénoncent une délinquance galopante. Depuis des mois, ils sont victimes de violences, de caillassages et de guet-apens lors d'interventions. Ce vendredi à Strasbourg, ils étaient près de 1 000 dans les rues pour exprimer leur ras-le-bol et leur colère. Fatigués des agressions, certains pompiers remettent en cause leurs engagements.



