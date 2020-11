Le malaise des soignants dans les Ehpad

L'Ehpad Sainte-Marie à Metz (Moselle) avait subi de plein fouet la première vague de l'épidémie de Covid. Sur 110 résidents, seize sont décédés et une cinquantaine étaient malades. Cette automne, l'établissement est pour l'heure épargné, contrairement à d'autres dans la région qui découvrent les ravages de la maladie.



Mais pour les soignants, c'est un combat au quotidien. "On essaie de tenir le coup pour nous, mais surtout aussi pour eux", confie un membre du personnel. Parmi les enseignements de la première vague, l'Ehpad a choisi de maintenir les visites de famille sur rendez-vous dans des espaces bien séparés. Cela permet de soulager un peu les soignants, car visiblement les visites rendent les résidents plus joviaux et moins déprimés.