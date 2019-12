Le marché de Noël de Strasbourg pénalisé par la grève

Les manifestations et perturbations dans les transports jouent les trouble-fêtes sur les marchés de Noël depuis une dizaine de jours. Le 5 décembre dernier, qui marque le début du mouvement social contre la réforme des retraites, un vendeur a fait 30% de chiffre d'affaires en moins à Strasbourg. "On a constaté le manque de monde, donc, on limite les dégâts", s'est plaint un autre marchand. Dans un hôtel de la ville, le taux d'occupation est décevant pour un mois de décembre.



