Le masque obligatoire même à la plage dans l'Hérault

Certains chiffres de l'épidémie de coronavirus sont toujours préoccupants dans l'Hexagone. La barre des 4 000 nouveaux cas de contamination a été franchie vendredi 21 août pour le deuxième jour consécutif. De quoi pousser de plus en plus de villes à imposer le port du masque. Dans l'Hérault, il est même devenu obligatoire à la plage. Mais rares sont ceux qui le portent une fois sur le sable.



