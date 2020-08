Le masque pour tous, presque partout en Mayenne

L'épidémie de coronavirus sera "probablement très longue", a prévenu dans une nouvelle alerte l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Dans l'Hexagone, de plus en plus de villes décident donc d'imposer le port du masque dans les rues les plus fréquentées. Dans le département de la Mayenne, où la situation est la plus critique du pays, 69 communes seront concernées, dès le lundi 3 août.



