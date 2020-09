Le mystère des chevaux mutilés

Mutilés, éborgnés, lacérés à coups de couteau ou de serpe, une cinquantaine d'équidés ont été grièvement blessés ou tués ces six derniers mois dans tout l'Hexagone. Et le phénomène s'accélère depuis l'été. L'enquête commence tout juste, mais les rumeurs vont bon train. Les propriétaires de chevaux, traumatisés et inquiets, se sont organisés pour contrer ces mystérieuses agressions. Qui s'attaque lâchement à ces animaux ? Pour quel motif ?



