Le nouveau radar sonore qui fait trembler les deux-roues

Surnommé la méduse, ce radar est équipé de cinq micros et d'une caméra à 360° pour identifier les plaques d'immatriculation. Il a un capteur qui mesure le niveau sonore en décibels et détecte la provenance du bruit. La nouvelle loi sur les mobilités autorise le test de ces dispositifs pendant deux ans afin qu'ils soient homologués et qu'ils verbalisent. Il n'y aura pas d'amende avant 2022, le temps que ce nouveau radar soit totalement opérationnel.



