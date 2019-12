Le nouvel épisode méditerranéen provoque des dégâts à Menton

À Menton, dans les Alpes-Maritimes, les pluies intenses et les vents violents ont provoqué de nombreux dégâts. Il s'agit du troisième épisode méditerranéen en moins d'un mois. Les routes et les restaurants bordant la mer ont été fermés à cause du déferlement des vagues. Des arbres ont également été arrachés. A Saint-Agnès, 70 personnes sont encore privées d'électricité. Mais avec le retour du ciel bleu, les habitants peuvent profiter de leurs vacances de Noël sous le soleil.



