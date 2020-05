Le parvis de la cathédrale Notre-Dame, de nouveau rouvert au public

Après des mois de nettoyage, notamment en raison de la présence de résidus de plomb, l'Agence régionale de la santé et le préfet de Paris ont donné leur accord pour la réouverture du parvis de la cathédrale Notre-Dame. Une décision qui a, certes, surpris plus d'un, mais qui arrive à point nommé en ce dimanche de Pentecôte. Les Parisiens n'ont pas hésité à réinvestir doucement les lieux. D'ici la fin de la semaine prochaine, une réplique de la statue de la Vierge y sera installée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.