Le phénomène inquiétant des "smombies", ces piétons qui ne dérochent pas de leur smartphone en marchant

C’est un phénomène alarmant qui prend de plus en plus d’ampleur ces dernières années. Ce mardi, Le Parisien dévoile une étude menée par l’institut YouGov pour Ford à propos des "smombies", contraction de "smartphone" et "zombies", montrant que ces derniers, en permanence le nez sur leurs smartphones et munis d’écouteurs ou de casques, sont de plus en plus nombreux à sévir dans l’Hexagone.





Ainsi, le document indique que 65% des piétons consultent leur smartphone en marchant sur le trottoir ou en traversant la rue. Parmi ces 65%, la majorité, près de 91%, concerne les 18-24 ans et les 25-34 ans. Ce "mal" touche notamment 73% des personnes en situation d’emploi. Parmi ces 65% de "smombies", 6% auraient déjà eu un accident lié à cette dépendance.