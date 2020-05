Le plexiglas, victime de son succès

A partir du 11 mai, des milliers d'entreprises reprendront leurs activités. L'installation de plaques en plexiglas est l'une des mesures les plus adoptées dans les bureaux et les commerces. Et l'engouement pour la matière est tel qu'elle commence à manquer. Pourtant, aucun fabricant n'en produit dans le pays. En attendant l'arrivée des commandes, certaines entreprises offrent une alternative au plexiglas.



