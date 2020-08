Le port du masque obligatoire attise-t-il les tensions entre les gens ?

Les récits d'agressions et d'incivilités sont nombreux depuis le début de cet été. À Martigues (Bouches-du-Rhône), le mois dernier, un chauffeur de bus avait été roué de coups dans un dépôt à la fin de son service. Plutôt, il avait refusé de laisser monter un client qui ne portait pas de masque. Un peu plus loin, en centre-ville, une autre conductrice a elle aussi été agressée pour des raisons similaires. Selon un psychothérapeute, ces affaires seraient liées aux conséquences du Covid-19 et aux tensions qu'elles entraînent.



