Le portrait d'un chef en liberté : Mauro Colagreco

Sur les hauteurs de Menton, Mauro Colagreco passe des heures dans son potager qu'il appelle son eden. Il y cueille des plantes pour agrémenter certains plats servis dans son restaurant. Originaire d'Argentine, ce chef trois étoiles est l'un des meilleurs du monde. Sa créativité se nourrit de la terre et de sa passion pour les rythmes lunaires. Mauro Colagreco mise également sur son exigence et son sens du détail.



