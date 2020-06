Le redécollage à Roissy

Roissy redécolle. Alors que de nombreux pays annoncent leur intention de rouvrir leurs frontières, l’aéroport français, l’un des dix plus fréquentés au monde se prépare à l’afflux des passagers. Embarquements, restauration, gestion des pilotes et des équipages : comment les nouvelles mesures sanitaires impactent-elles cette reprise ? Comment allons-nous voyager demain ?



