Le rendez-vous de 20H est devenu un événement dans les rues

Tous les soirs, les citoyens se donnent rendez-vous à 20 heures précises pour rendre hommage au personnel soignant. Depuis le confinement, des chants et des applaudissements se font entendre partout pour célébrer ces héros du quotidien.



Un orchestre est même né dans les rues de Saint-André-lez-Lille. Jamais Bertrand ne l'aurait imaginé le premier soir. "À cette époque-là, il faisait noir à 20h. Premier morceau saxe : 'I Will Survive', très court, très seul, très flippant'. Puis chaque soir, des voisins s'invitent avec leurs instruments. Ils sont une vingtaine pour ce dernier soir de confinement.



