Le Repair Café, une initiative qui donne une seconde vie aux objets

Le Repair Café est un événement bénévole, convivial et pédagogique de réparation d'objets du quotidien. A Montpellier, il s'organise deux fois par mois. Le but est de donner une seconde vie à ces objets. Radiateurs, imprimantes, cafetières, bijoux... en un après-midi, une cinquantaine d'objets peuvent passer entre les mains des bénévoles. La remise en état dure de quelques minutes à plusieurs heures, souvent avec la participation des habitants.



