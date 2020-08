Le retour en force de la pierre dans la construction

C'est une preuve de plus que les considérations écologistes s'imposent durablement dans nos sociétés. La pierre revient en force dans le bâtiment. Elle avait pourtant été progressivement abandonnée au profit du béton et de son coût imbattable. Aujourd'hui, les carrières bénéficient de nombreuses commandes publiques. Et la filière est en pleine expansion.



