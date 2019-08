VIDÉO - Le rugbyman Demba Bamba au secours des habitants d'un immeuble en flammes à Saint-Denis

Un acte d'héroïsme qui a sans doute permis d'éviter le pire. Les habitants d'un immeuble de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en proie à un incendie au quatrième étage lundi soir ont été sauvés par des jeunes qui jouaient au foot. Ces derniers n'ont pas hésité à monter dès les premières fumées pour prévenir les résidents. Et par hasard, il y avait parmi eux Demba Bamba, un rugbyman de l'équipe de France. De passage dans le quartier de son enfance, c'est lui qui a a donné l'alerte.





"C’est lui (Demba Bamba) qui a vu les flammes en premier", raconte Ousmane Minte, l’un des amis du rugbyman, qui a également participé au sauvetage. "On a tambouriné sur les portes, en criant 'Il y a le feu, il faut sortir'." Mathieu Bourguignon, présent lui aussi, poursuit : "On voit une fumée noire, et de cette fumée, un père et sa fille qui sortent, étourdis. La fille s’est mise à pleurer. On l’a donnée à un collègue." Un "collègue" qui n’est autre que Demba Bamba.