Le salon Parapsy, le rendez-vous incontournable des arts divinatoires

Le salon Parapsy 2020, consacré à la voyance et à l'art divinatoire, se termine ce 17 février à l'espace Champerret à Paris. L'occasion pour les visiteurs de partir à la rencontre de médiums et de voyants en tout genre. Lignes de la main, tarots, boule de cristal, marc de café... chacun a son support plus ou moins insolite. Chaque année, dix millions de personnes consultent un voyant et plus de 100 techniques de divination leur sont proposées.



