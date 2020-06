Le secteur de la presse française en crise

La presse, un secteur vital à toute démocratie, connaît une crise sans précédent. Une situation qui s'est aggravée à cause de l'épidémie de Covid-19. Durant le confinement, les kiosques restaient ouverts mais les ventes ont chuté de 42%. À Marseille, un vendeur se retrouve avec un présentoir et des rayons désespéramment vides. La faute à Presstalis qui, depuis le 12 mai, n'a plus assuré la livraison des journaux dans les points de distribution.



