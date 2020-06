Le sous-marin Perle victime d'un grave incendie

Vendredi, à Toulon, le sous-marin d'attaque Perle a connu un grave incendie. Ce navire était en travaux et le feu a pris une zone difficile d'accès, à l'avant du bâtiment. Il a fallu une quinzaine d'heures et une centaine de pompiers marins pour venir à bout des flammes. A noter que le sous-marin était désarmé et qu'aucun combustible nucléaire ne se trouvait à bord. La ministre des Armées, Florence Parly, a par ailleurs affirmé qu'il n'y a pas eu d'"accident nucléaire".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.