Le spectacle époustouflant du lever du soleil à Ploumanac'h, dans les Côtes-d'Armor

C'est au lever du soleil que la Côte de granit rose révèle ses plus belles couleurs. Elle s'embrase et offre un spectacle naturel pour les lève-tôt. Si certains apprécient l'ambiance et l'atmosphère au pied du phare de Mean Ruz, d'autres sont surtout interpellés par la couleur et la forme mystérieuse des rochers. Ce vendredi matin, tous profitent des premiers rayons de soleil, chacun à son rythme. Ici, une belle journée s'annonce et le mercure ne dépassera pas les 25°C.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.