Le succès des logements insolites pour les vacances d'été

Après les longues semaines de confinement, vous êtes nombreux à rêver de grand air, de verdure et d'espace. Cabane sur pilotis ou dans un arbre, chambre d'hôtes sur l'eau, ... Ces logements insolites sont pris d'assaut en cet été 2020. Entre Angers et Tours, notre équipe a testé cette nouvelle tendance.



