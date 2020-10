Le télétravail pourrait-il être rendu obligatoire ?

Pour la majorité des petites et moyennes entreprises, mais aussi pour les grandes entreprises, il y a eu un avant et un après coronavirus, notamment sur la façon de travailler. Aujourd'hui, un Français sur trois pratique, plus ou moins, le télétravail. Ce qui nécessite de repenser totalement les rapports entre salariés et employeurs.



En septembre, 30% des salariés travaillent en dehors du bureau au moins deux jours par semaine. C'est trois fois qu'avant le confinement. Et c'est le cas d'une commerciale d'une entreprise de torréfaction, située en région parisienne. Désormais, elle ne se rend plus dans ses locaux habituels, mais dans un café à côté de chez elle. " Normalement, je travaille sur site, à peu près une heure d'ici. Aujourd'hui, on est obligé d'aménager nos horaires de travail. Et ça permet aussi d'optimiser le temps de travail au quotidien", explique Virginie Voisin, responsable grands comptes chez Café Caron.



Le gouvernement ne peut pas imposer le télétravail. Il ne peut que le recommander, notamment dans le protocole sanitaire des entreprises. Mais il n'est pas contraignant. Il faudrait une loi pour obliger les employeurs à systématiser le télétravail, selon Carole Vercheyre-Grard, avocate spécialiste en droit du travail. " Je considère que ce serait une violation de la liberté d'entreprendre et on risque d'avoir effectivement des levées de boucliers des entreprises. Et elles ont raison. Il ne faut pas se couper de la réalité de la pratique des métiers qui souvent ne peuvent pas s'exercer à distance", poursuit-elle.



Certains employeurs ne sont pas favorables au télétravail. Le patron d'une entreprise de conseil craint une baisse de la productivité. "On constate une réduction de la réactivité des réponses, parfois 24 ou 48 heures. Et ça ralentit toute l'avancée de la machine économique de l'entreprise", indique Karl Toussaint du Wast, cofondateur de Netinvestissement. Et les règles sont les mêmes dans la fonction publique. Mais là, le matériel informatique adéquat manque. En dehors de l'Éducation nationale, seuls 28% des fonctionnaires en bénéficient.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.