Le tourisme d'affaires impacté par la crise sanitaire

En ce moment, la clientèle des congrès et des séminaires devrait remplir les hôtels. Cependant, tout ou presque a été annulé à cause de la crise du coronavirus, notamment à Cannes. En conséquence, certains établissements vont devoir fermer fin septembre faute de réservations. L'état du tourisme d'affaires est également le même à Paris. Pour sauver les professionnels du secteur, la région Île-de-France vient d'annoncer un plan de relance de quinze millions d'euros.



