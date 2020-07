Le troisième étage de la tour Eiffel s'offre à nouveau au public

Depuis la crise sanitaire, la tour Eiffel accueille 7 000 touristes par jour au lieu de 23 000 en temps normal. Une tranquillité qui réjouit les visiteurs surtout avec la réouverture du troisième étage. Mais sans fil d'attente, la Dame de fer est méconnaissable. Pour monter, les plus courageux optent pour l'escalier et ses 1 665 marches dans le respect des mesures de sécurité. Avec notamment des animations tout l'été, la tour espère doubler le nombre de ses visiteurs d'ici la fin du mois.



