Les 90km/h de retour en Haute-Marne

La Haute-Marne est le premier département à repasser à 90 km/h sur certains axes qui ne présentent pas de danger particulier. Depuis la limitation de la vitesse à 80 km/h à l'été 2018, les Haut-marnais s'estimaient bridés. Gérées par l'État, les routes nationales resteront limitées à 80 km/h. Seules les routes départementales, à la charge du département, pourront repasser à 90, et c'est au cas par cas.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.