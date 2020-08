À Tréclun en Côte-d'Or, 500 habitants, un élu s'est fait rouer de coups sans raison. Il s'en sort avec de nombreuses contusions et huit jours d'arrêt de travail. Autre agression à Croisilles dans le Pas-de-Calais. Vendredi soir, le maire s'est fait attaquer alors qu'il tentait de mettre fin à un tapage nocturne. "Il se jetait sur moi, il m'a projeté par terre. J'ai le dos éraflé, puis la main, je n'arrive plus à bouger", témoigne Gérard Dué, maire de la commune, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.



Les agressions contre les maires et leurs adjoints se multiplient. Ces quinze derniers jours, six élus ont été attaqués, à chaque fois dans des petites communes. Parmi eux, Thomas Daudré-Vignier. Le conseiller municipal délégué à la sécurité de la ville de Toussieu a été renversé par une voiture alors qu'il tentait de faire cesser un rodéo. Le conducteur a écopé de douze mois de prison avec sursis pour lui avoir roulé sur le pied. Des peines qui ne sont pas à la hauteur, estiment de nombreux édiles victimes de violences. Ils demandent à la justice et à l'État plus de protection.



