VIDÉO - Les anciens élèves de Samuel Paty se souviennent de leur professeur avec émotion

Ses anciens élèves du collège Jacques Prévert, à Lorrez-Le-Bocage-Préaux, en Seine-et-Marne, sont déboussolés. Samuel Paty, assassiné vendredi dernier, y a enseigné pendant sept ans. Rassemblés ce mercredi pour saluer sa mémoire, ils reconnaissent tous qu'ils ont perdu l'un de leur professeur préféré.

"On allait dans son cours, on l'écoutait et on ne s'ennuyait pas. Et tu te rends compte que des profs au collège comme ça, c'est pas anodin", raconte une jeune fille, des sanglots dans la voix. "Il était bon dans ce qu'il faisait, et je l'aimais beaucoup pour ça", poursuit-elle.