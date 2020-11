Les anglicismes sont-ils un danger pour la langue française ?

Daniel DP est une petite célébrité à la rédaction de TF1. A chaque fois qu'un de nos journalistes utilise un mot en anglais dans les reportages, il envoie un courriel. Selon lui, les anglicismes représentent un danger pour notre langue. Faut-il vraiment s'en inquiéter ?



"Ces mots polluent très gravement la langue française et vont amener dans 30 ans sa destruction. Ça deviendra une langue morte, plus personne ne parlera convenablement le français", avertit Jean-Marie Rouart, écrivain et membre de l'Académie française.



Mais pour la linguiste Julie Neveux, inutile de s'en inquiéter. Anglais et français ont depuis toujours échangé des mots. Aujourd'hui, au moins 3 000 anglicismes composent notre vocabulaire. "La notion de la langue pure est absurde, chaque langue se construit de ses frottements avec d'autres langues. Elle ne peut pas vivre toute seule", explique-t-elle.



Pour éviter les anglicismes, nos cousins québécois proposent un dictionnaire en ligne. Ne dites plus "burnout" mais épuisement professionnel, plutôt partisans que "supporters" et Marilyn Monroe n'est pas "glamour" mais sensuelle. Au Québec, les titres de films doivent impérativement être traduits en français.