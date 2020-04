Les animaux peuvent-ils transmettre le coronavirus ?

Les propriétaires d'animaux de compagnie peuvent être rassurés. Les chercheurs affirment qu'à ce jour, ces derniers ne peuvent pas transmettre le virus. Les deux cas qui ont été signalés dans le monde sont absolument exceptionnels. Pour évaluer les risques, des tests sont actuellement menés à l'Institut Pasteur sur des animaux qui ont été en contact étroit et prolongé avec des personnes malades. Et jusqu'ici, ils ne présentent aucun signe de virus. Faut-il quand même les désinfecter ?



