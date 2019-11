Les années Pepy : quelles réformes à la SNCF ?

En pleine crise, la SNCF vient de changer de patron pour les quatre prochaines années. Jean-Pierre Farandou arrive dans une période plus que délicate à la veille de la réforme des retraites. Il succède depuis ce vendredi 1er novembre à Guillaume Pepy, qui a passé onze ans à la tête de la compagnie ferroviaire. Une décennie qui a été marquée par de grands changements.



