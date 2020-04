Les assureurs mauvais payeurs ?

Jusqu'ici, les assureurs refusent toujours de payer les pertes d'exploitation aux patrons de restaurants et de bars. Selon eux, la crise sanitaire ne correspond pas à la mutualisation des risques. Pour trouver une solution, les assureurs et le gouvernement établissent un nouveau dispositif et pensent éventuellement à incorporer cette situation inédite parmi les catastrophes naturelles. En tout cas, les patrons de ces secteurs tirent la sonnette d'alarme et affirment que si l'issue n'est pas satisfaisante, c'est toute l'économie de la chaîne alimentaire qui en sera impactée.



Ce dimanche 19 avril 2020, Isabelle Gounin, dans sa chronique "L'instant éco", nous parle de la situation délicate des patrons de restaurants et de bars par rapport à leurs assureurs. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End 19/04/2020 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.