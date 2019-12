Les bonnes manières, ça s'apprend encore

Si vous avez prévu ce soir un grand dîner à la maison, êtes-vous bien sûr que votre table est correctement dressée ? Ces manières sont une façon de montrer aux invités qu'ils sont bien reçus. Dans le doute, des formateurs comme Catherine Duguet dispensent des stages aux particuliers et aux entreprises. Voici une séance de révision.



