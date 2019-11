Les boulangers font leur révolution

La baguette, ce symbole de notre culture, a pourtant l'impression d'être un peu délaissé ces dernières années. Les boulangeries se sont totalement réinventées, contraintes et forcées par la concurrence des grandes enseignes. Les stars des boulangeries sont désormais les pains aux céréales, au maïs, au sésame, des miches aux noix pour le vin.



