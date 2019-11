Les bourses aux jouets ouvrent leurs portes à l'approche de Noël

À Carbon-Blanc, en Gironde, la salle est pleine à craquer dès l'ouverture de la bourse aux jouets. Pour bien préparer le matin de Noël, ce type d'opération connaît toujours autant de succès, notamment pour ses prix moins chers. Les jouets proposés sont en bon état et coûtent seulement quelques euros. Cependant, il faut venir très tôt pour espérer dénicher les bonnes affaires. Quant aux vendeurs, c'est une occasion pour eux de faire de la place dans les armoires, tout en gagnant des sous.



