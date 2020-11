Les cent ans du Soldat inconnu

C'était il y a un siècle, jour pour jour. La mise au tombeau du soldat inconnu sous l'Arc de triomphe a eu lieu deux ans après l'Armistice. C'est l'hommage de la Nation à plus d'un million de Poilus tombés au combat. Parmi eux, des dizaines de milliers de soldats restent non identifiés.



En novembre 1920, pour leur rendre hommage, les dépouilles de huit soldats anonymes ont été exhumées des champs de bataille, sur le Chemin des Dames ou Verdun. Ce jour-là, le jeune caporal Auguste Thin a été obligé de choisir l'un des huit cercueils. Une décision qu'il n'a pu expliquer que des années plus tard.



Transporté la nuit même, le corps du soldat anonyme est arrivé à Paris le 11 novembre 1920. Ses compagnons d'armes l'ont porté sur leurs épaules jusqu'à l'emplacement définitif de son éternel repos. Depuis 1944, après l'occupation nazie, une flamme veille nuit et jour sur ce soldat français. Une flamme ravivée tous les soirs à 18h30 sur la dalle de l'Arc de Triomphe.