Les certitudes et les hypothèses sur le déconfinement : à quoi s’attendre ?

On va connaître la fin de confinement au bout de quatre semaines, soit à partir du 1er décembre. Le déconfinement sera progressif. On parle aussi d'un déconfinement par pallier, ou par phase. Les petits commerces pourront rouvrir. Les lieux de culte pourront à nouveau organiser des rassemblements. Les clubs sportifs vont pouvoir ouvrir pour les enfants et les adolescents. Et quels sont les scénarios envisagés ?



