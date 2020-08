Les chantiers de jeunes bénévoles pour le patrimoine manquent de bras en raison du covid

Conjuguer des valeurs humanistes et la réalisation d’actions concrètes au service de l’intérêt général, voilà la mission que se donnent depuis 1920 les chantiers de bénévoles qui entretiennent et restaurent les monuments historiques. Ils rassemblent, pendant deux à trois semaines, des jeunes, adolescents ou jeunes adultes, venus de tous horizons sociaux et de tous les pays.

Selon l'Observatoire des actions collectives, bénévoles et volontaires, plus de 800 chantiers sont ainsi réalisés en France : 80 % en milieu rural et 20 % en milieu urbain. Et cela implique plus de 8 000 bénévoles, dont une majorité a entre 18 et 24 ans, et dont la moitié vient de l’étranger. Mais cette année, coronavirus oblige, cette main-d'oeuvre fait défaut.