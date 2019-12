Les colis de Noël distribués aux seniors, une tradition qui réchauffe les cœurs

À l'approche de Noël, la distribution de colis aux aînés est une tradition qui existe toujours dans beaucoup de communes françaises. À Wasquehal, dans le Nord, cadre du reportage du JT de 13 heures à visionner ci-dessus, le colis de Noël est ainsi offert à tous les habitants de plus de 70 ans, et sans condition de ressource. Près de 2000 colis seront distribués cette année dans la ville. Chaque année, c'est un moment de douceur, de partage et de retrouvailles pour les seniors.