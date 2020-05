Les commerçants ont-ils le droit de prendre la température des clients ? Le 20H de TF1 répond à vos questions

Les commerçants ont-ils le droit de prendre la température des clients à l'entrée de leur magasin ? Les bonus et les primes à l'achat d'un véhicule vert sont-ils cumulables ? Quelles sont les conditions d'utilisation pour les avoirs en cas d'annulation de voyage pour cause d'épidémie ? Pendant ce déconfinement, le 20H de TF1 répond à toutes vos questions pratiques.



