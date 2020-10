Les décorations de Noël égaient déjà les magasins

À 70 jours de Noël, les magasins se mettent déjà dans l'ambiance des fêtes. À Montivilliers (Seine-Maritime), dans une jardinerie transformée en maison du Père Noël, on atterrit dans un tout autre univers. Avec tout ce qu'on y voit, on a des étoiles dans les yeux, on a l'impression d'être dans un rêve et on se retrouve enfant. Le plus dur, c'est de faire son choix. On a envie soit de doré, soit de rouge, soit de naturel, soit de "tout" tout simplement. Il est d'ailleurs très difficile de se retenir.



Côté agencement, il a fallu un mois et demi pour disposer les 1.500 m² de décorations dans la jardinerie. Une balade dans l'univers de Noël est assurée à l'intérieur. Pour les clients, le fait de pouvoir partager cela avec la famille fait du bien. Petits ou grands, tous croient en la magie de Noël et espèrent être encore et toujours gâtés cette année.