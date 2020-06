Les distributeurs de gel hydroalcoolique font désormais partie du paysage urbain

À Lyon, les bornes qui distribuent du gel hydroalcoolique ont investi les rues de la ville. Ressemblant presque à un parcmètre, cet appareil délivre la juste dose de produit toutes les cinq secondes, et ce, sans avoir à le toucher. Le concept est né chez un fabricant du Rhône, spécialiste des bornes de péage. Une idée qui a permis à l'entreprise de surmonter la crise. Les commandes affluent de tout le pays et l'appareil pourrait même s'exporter jusqu'en Chine ou au Mexique.



