Les écrevisses de Louisiane colonisent un lac de la Loire-Atlantique

En Loire-Atlantique, l'avidité des écrevisses de Louisiane menace la faune et la flore. Importées vivantes des Etats-Unis pour la restauration dans les années 70, elles ont depuis colonisé un lac. Avec la hausse des températures, les écrevisses sont encore plus nombreuses et agressives, engendrant la destruction des nénuphars ainsi que tout l'écosystème du lac, dont le rivage recule d'un mètre chaque année. Classé nuisible, cet animal se déplace aussi sur la terre et y creuse son terrier.



