Les entrepôts se réinventent face à l'évolution du marché

La majorité des transporteurs stockent leurs marchandises au port de Gennevilliers, car les entrepôts doivent se rapprocher des consommateurs, donc des villes. Pourtant, les terrains à bâtir y sont rares et chers. Par ailleurs, les préparateurs de commandes sont aujourd'hui très recherchés. Les professionnels ont du mal à recruter à cause du travail qui n'est ni régulier ni fluide. Face à la pénurie de main-d'œuvre, une entreprise du Puy-de-Dôme a inventé un chariot, capable de se balader seul.



