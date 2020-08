Les estivants profitent encore des vacances à Lacanau

À Lacanau, certains estivants ont décidé de profiter de leurs congés jusqu’au bout. Avec 18° C de température ce lundi matin et 24° C cet après-midi, on y respire mieux après les fortes chaleurs du mois d'août. Pendant que les seniors s'exposent sur le front de mer, les parents font plaisir aux enfants. Dans le Sud-Ouest, la semaine à venir devrait encore être agréable, histoire de finir définitivement les vacances en beauté.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.