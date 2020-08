Les estivants profitent encore des vacances à Lacanau

À Lacanau, certains estivants ont décidé de profiter de leurs congés jusqu’au bout. Avec 18° C de température ce lundi matin et 24° C cet après-midi, on y respire mieux après les fortes chaleurs du mois d'août. Pendant que les seniors s'exposent sur le front de mer, les parents font plaisir aux enfants. Dans le Sud-Ouest, la semaine à venir devrait encore être agréable, histoire de finir définitivement les vacances en beauté.