Les examens du permis de conduire vont pouvoir reprendre

Les cours de conduite ont repris et les examens du permis B reprendront le 8 juin. Mais certaines auto-écoles n'arrivent pas à inscrire leurs élèves. Le confinement a provoqué une file d'attente. Ils seraient 150 000 élèves en France à attendre une place. Et la situation risque de ne pas se résorber rapidement. Les inspecteurs ne feront passer le permis qu'à onze candidats par jour, contre treize habituellement, en raison des nouvelles contraintes sanitaires.



