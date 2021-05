Les fans peuvent suivre la vie des faucons crécerelles grâce aux réseaux sociaux

Pour observer les faucons au plus près, il faut s'approcher à pas de loup pour ne pas les effrayer. Dans la voûte du toit où une boîte est spécialement emménagée, les oisillons se laissent découvrir, laissés seuls un court instant. "Les mâles s'occupent de chasser les proies pour nourrir la famille et la femelle doit être à proximité. Elle surveille le territoire. On n'intervient pas du tout et on laisse la nature faire", explique Cyril Bour, passionné d'ornithologie.