Les fleuristes font plus que jamais grise mine

Depuis le confinement, on estime à deux mille les fleuristes qui ont dû mettre la clé sous la porte. Cela représente une boutique sur sept. En cause, l'effondrement des commandes, de fleurs notamment, dans l'événementiel. Mais certains s'en sortent un peu mieux que d'autres. Ils craignent tout de même de nouvelles mesures de restrictions à quelques semaines de la Toussaint et des fêtes de fin d'année, une période cruciale pour leur trésorerie.



